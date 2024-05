Archiviata la pratica contro il, match terminato 3-3, lasi proietta sull'ultima gara della stagione. I bianconeri affronteranno il Monza di Raffaele, ex giocatore bianconero. I brianzoli in queste due stagioni sono stati un vero e proprio osso duro per i bianconeri. L'anno scorso ilinfatti riuscì ad ottenere sei punti su sei contro lain campionato.Era il 29 gennaio 2023, la prima giornata del girone di ritorno. La(già vittima della penalizzazione) uscì sconfitta per 0-2 contro i brianzoli. Decisive le reti nel primo tempo die Dany(ex Juventus).