Juventus-Milan, chi gioca sulle fasce?

La Juventus si prepara al grande appuntamento contro il Milan (match in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium). Massimiliano Allegri parlerà quest'oggi in conferenza stampa. Potrebbero esserci novità di formazione contro i rossoneri.Sulle fasce potrebbe esserci qualche sorpresa: Timothy Weah, protagonista in Coppa con il passaggio decisivo per il gol di Arek Milik, si candida per una maglia da titolare. In quel caso Andrea Cambiaso potrebbe scivolare a sinistra, con Filip Kostic a riposo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.