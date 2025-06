Verso Juventus-Manchester City, Conceicao si allena a parte: le ultime

Conceição a parte: a rischio per la sfida contro il City

Nella mattinata di Orlando, corrispondente al tardo pomeriggio italiano, la Juventus è scesa in campo per l’allenamento di rifinitura in vista dell’ultima e decisiva sfida del girone del Mondiale per Club contro il Manchester City. Un match importante, nonostante entrambe le squadre siano già qualificate agli ottavi di finale: in palio c’è infatti il primo posto nel girone.Durante la seduta di allenamento, tutti i bianconeri hanno preso parte alla sessione sotto gli occhi attenti di Tudor. Tuttavia, un’eccezione ha riguardato Francisco. L’esterno portoghese ha iniziato l’allenamento con il gruppo ma, dopo pochi minuti, ha proseguito con un lavoro differenziato a parte rispetto ai compagni. Un segnale che lascia dubbi sulla sua possibile presenza dal primo minuto nella gara contro il Manchester City.

Le scelte di Tudor: Conceição potrebbe riposare

Obiettivo primo posto: Juventus determinata

Le condizioni di Conceicao non preoccupano oltremodo, ma lo staff tecnico della Juventus valuterà fino all’ultimo se rischiarlo. In un match dove la qualificazione è già in tasca, è possibile che Tudor decida di lasciarlo a riposo, preservandolo per gli ottavi di finale. La decisione finale sarà presa a ridosso del match, ma appare improbabile che l’ex Porto venga schierato titolare.La Juventus arriva alla sfida contro il Manchester City con grande determinazione. Il primo posto nel girone potrebbe garantire un accoppiamento più favorevole agli ottavi, e Tudor vuole chiudere al meglio questa fase del torneo. L’attenzione resta alta, nonostante le rotazioni possibili in vista delle fasi finali del Mondiale per Club.