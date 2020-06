La sconfitta della Lazio in casa contro l’Atalanta ha trascinato i biancocelesti a -4 dalla Juventus, che ora non può fare altro che allungare in classifica. Domani sera ospiterà allo Stadium il Lecce di Liverani, in piena emergenza infortunati. Come riporta Tuttosport, saranno cinque i giocatori indisponibili: Zan Majer soffre di una contrattura alla gamba e non ci sarà per almeno due settimane. Niente da fare per Lapadula, che contro il Milan ha risportato una distorsione alla caviglia, ci prova invece il suo compagno di reparto Diego Farias che lotta per una qualificazione contro i bianconeri, ma da programma dovrebbe rientrare contro la Sampdoria. Non finisce l’emergenza a centrocampo, perché né Deiola né Barak saranno della partita, con le condizioni del secondo che verranno valutate ora per ora per un possibile recupero.