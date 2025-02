Verso Juventus-Inter, torna Cambiaso in gruppo: non si allena Kelly, il motivo

AFP or licensors

Cambiaso in gruppo: ci sarà per Juventus-Inter

Oltre alla notizia suche non sarà a disposizione diarrivano altre novità dall'allenamento odierno dei bianconeri in vista del big match contro i nerazzurri, in programma domenica all'Allianz Stadium. Finalmente rientra in gruppo Andrea Cambiaso mentre non si è allenato Lloyd Kelly.La luce si era già intravista negli ultimi giorni e adesso è arrivata la conferma. La Juventus ritrova Cambiaso, che è stato fuori nelle ultime settimane per il problema alla caviglia che si trascina dietro da ormai dicembre. Fino a ieri l'esterno italiano aveva svolto lavoro personalizzato, aumentando però i carichi di lavoro. Nell'allenamento di oggi è tornato invece con il gruppo, segnale di come il problema sia finalmente alle spalle.

Cambiaso convocato per Juve-Inter?

Kelly non si è allenato: il motivo

A due giorni da Juve-Inter,si rimette a disposizione di Thiago Motta. Un'assenza che stava iniziando a pesare sempre di più per la squadra. Considerando che la partita si giocherà domenica sera e che Cambiaso avrà anche l'allenamento di vigilia, sarà convocato per il derby d'Italia. L'ultima presenza di Cambiaso risale a Napoli-Juventus, di ormai un mese fa.Non solo Douglas Luiz,Per il nuovo acquisto della Juventus un problema gastrointestinale che però non lo terrà fuori dalla partita con l'Inter. Il difensore inglese ci sarà contro i nerazzurri e potrà essere uno'opzione nel ruolo di terzino sinistro, dove adesso Thiago Motta ha di nuovo più soluzioni visto il rientro di Cambiaso.