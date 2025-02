Verso Juventus-Inter, quando parlano Thiago Motta e Inzaghi in conferenza stampa

Getty Images

Si avvicina la grande sfida trauna delle partite più sentite dell'intera stagione. Le due squadre si affronteranno nella venticinquesima giornata di Serie A. Sarà la seconda volta dopo il pareggio dell'andata, finito con un clamoroso 4-4 con i bianconeri che erano sotto 4-2. Questa volta si giocherà all'Allianz Stadium; il match è in programma domenica 16 febbraio alle 20:45.Dopo la vittoria contro il PSV, Thiago Motta tornerà a parlare nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match. Il tecnico parlerà dalla sala stampa dell'Allianz Stadium sabato 15 febbraio. L'orario della conferenza non è ancora stato comunicato dal club bianconero. Motta risponderà alle domande presentando la grande sfida contro l'Inter.Anche Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter. A differenza di Thiago Motta però, il tecnico dell'Inter non sempre parla in conferenza prima delle partite di campionato. Lo farà vista l'importanza della gara. Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti sabato. L'inizio della conferenza è previsto per le 12:30.