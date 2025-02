Verso Juventus-Inter: i giocatori diffidati dei nerazzurri, un big a rischio

Getty Images

Juventus-Inter, i giocatori diffidati

Nella venticinquesima giornata di Serie A si affronteranno Juventus ed Inter; match in programma domenica 16 febbraio all'Allianz Stadium. Tra i bianconeri nessun giocatore squalificato. E la situazione dell'Inter invece? Ecco chi è in diffida e rischia di saltare il big match.L'Inter affronterà la Fiorentina (match in programma lunedì alle 20:45). Tra i nerazzurri c'è un solo giocatore diffidato e che se prendesse il giallo contro i viola salterebbe la sfida con la Juventus. Si tratta di Alessandro Bastoni, uno dei giocatori più importante per Simone Inzaghi. L'intenzione del tecnico è comunque schierarlo titolare con la Fiorentina.