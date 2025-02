Conceicao entra e decide, Thuram 'sparito' dai titolari: come può cambiare la Juventus con l'Inter

AFP or licensors



Verso Juventus-Inter: da Thuram a Conceicao, cosa cambia nella formazione

Gli otto giorni che possono fare tutta la differenza del mondo per la stagione della Juventus sono iniziati con la vittoria per 2-1 con il PSV. Mercoledì prossimo ci sarà il ritorno in Olanda. Nel mezzo, una sfida mai banale comepotrà affrontare questo ciclo con la rosa praticamente al completo, con l'obiettivo di recuperare anche Andrea Cambiaso . Il tecnico dovrà gestire le energie e dalla panchina non mancano chi scalpita per ritrovare un posto negli undici di partenza.

Una partita alla volta certo, ma sarà improbabile per la Juve andare con gli stessi uomini ad affrontare i prossimi due impegni. Con il PSV è rimasto fuori Francisconuovamente. E lo stesso discorso vale perEntrambi esclusi nelle ultime tre gare disputate. Non può essere più un caso o semplice riposo. Thiago sta preferendo al portoghese Nico Gonzalez mentre a centrocampo gli intoccabili sono Locatelli e McKennie. Conceicao è stato di nuovo protagonista subentrando, come a Empoli, con il goal del 4-1, ma questa volta con una giocata decisiva ai fini del risultato, quella che ha portato al goal di Mbangula. Dall'altra parte c'è un Nico Gonzalez che non brilla e che con l'Inter potrà davvero lasciare spazio a Chico.Ancora più concorrenza per Thuram in mezzo al campo, soprattutto ora chesta facendo progressi importanti. Certo, la fisicità dell'ex Nizza può portare Motta a schierarlo dall'inizio contro l'Inter. ELa seconda panchina di fila non è assolutamente da escludere e sarebbe un segnale forte sul momento che sta vivendo e ciò che è meglio per la squadra.I cambi però non si fermeranno a Conceicao e Thuram:dopo il primo goal in Champions. Savona si candida per sostituire Kelly e occhio anche a Vlahovic. Kolo Muani è rimasto a secco per la prima volta. Sarà un ballottaggio da monitorare. C'è bisogno di tutti, ora come non mai.