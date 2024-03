Saràdomenica l'per il match all'ora di pranzo tra. Lo svela La Stampa, che sottolinea come l'affetto dei tifosi bianconeri sia ancora in grado di andare oltre i risultati e le prestazioni poco convincenti, che infatti di recente, in più occasioni, hanno spinto una fetta dei presenti a Torino a fischiare la squadra. Centrare una vittoria contro i rossoblù, quindi, sarebbe importante per la Vecchia Signora anche per ricucire in maniera definitiva con il proprio popolo, che appare sempre più spaccato anche su Massimiliano Allegri