Mentre la situazione di Adrien Rabiot è ancora incerta in vista del match della Juventus contro il Genoa, in programma domenica all'Allianz Stadium, Massimiliano Allegri potrà contare su un recupero dopo diverso tempo. Oggi infatti, riferisce la Gazzetta dello Sport, dovrebbe rientrare in gruppo Mattia Perin: il portiere è fermo da inizio febbraio a causa di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Per la prossima partita quindi il tecnico potrà contare sul secondo portiere bianconero, oltre che su Dusan Vlahovic, fuori con l'Atalanta per la squalifica subita con il Napoli.