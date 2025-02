Getty Images

Verso Juventus-Empoli, le prime idee

La Juventus ha svolto la seduta di allenamento di rifinitura oggi alla Continassa e domani sera all'Allianz Stadium ospiterà l'Empoli per la sfida di Coppa Italia. Il tecnico bianconero Thiago Motta deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. In difesa però, le idee sembrano quasi certe.La coppia di centrali difensivi dovrebbe vedere la conferma di Federico Gatti e Lloyd Kelly, scelte abbastanza obbligate viste le assenze nel reparto arretrato. A destra il terzino sarà ancora una volta Timothy Weah. A sinistra invece dovrebbe agire Andrea Cambiaso anche se non sembrava essere uscito al meglio dalla trasferta di Cagliari.