Verso Juventus-Empoli, le prime idee di Thiago Motta: ancora Gatti? La scelta sugli attaccanti

Juventus-Empoli, le prime idee di Thiago Motta in difesa

Juventus-Empoli, le prime idee per il centrocampo



Juventus-Empoli, chi può giocare in attacco?

La Juventus scenderà in campo domani alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino per i quarti di finale di Coppa Italia ospitando l'Empoli di Roberto D'Aversa. I bianconeri di Thiago Motta sono reduci dalla sfida di domenica sera vinta per 1-0 alla Unipol Domus di Cagliari proprio contro i rossoblù. Qualcuno quindi potrebbe rifiatare nella sfida di Coppa Italia.Tra i pali potrebbe essere la volta di Mattia Perin, certezza tra i pali e portiere sempre impiegato nella competizione. In difesa scelte pressoché obbligate complici le numerose assenze che hanno colpito il reparto arretrato. Ultima quella di Nicolò Savona. Quindi, a destra dovrebbe agire ancora Timothy Weah che ormai è un punto fermo in questo ruolo, la coppia di centrali ancora una volta composta da Federico Gatti e Lloyd Kelly. A sinistra invece una maglia da titolare sempre più probabile per Andrea Cambiaso.A centrocampo potrebbe ritrovare una maglia da titolare Khephren Thuram dopo le ultime cinque panchine che avevano tanto fatto discutere viste anche le prestazioni poco convincenti di Teun Koopmeiners. Affiancato dal capitano bianconero Manuel Locatelli.Nel reparto più avanzato dovrebbe agire Nico Gonzalez, conferma per Weston McKennie nel ruolo di trequartista. Attenzione poi alla coppia offensiva, Thiago Motta infatti potrebbe provare per la prima volta insieme Dusan Vlahovic che ha trascinato la Vecchia Signora nell'ultima apparizione e Randal Kolo Muani. Ultimi dubbi che saranno sciolti domani ma questa sembrano essere le prime idee di formazione verso l'Empoli.





