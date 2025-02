AFP via Getty Images



Juventus-Empoli, giocherà Dusan Vlahovic?

La Juventus si prepara a tornare in campo domani sera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino per la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. Nella giornata di oggi allenamento di rifinitura alla Continassa in cui Thiago Motta scioglierà gli ultimi dubbi di formazione verso la sfida.Probabile che il tecnico italo brasiliano opti per qualche cambio verso la sfida di Coppa Italia rispetto a quanto visto nelle precedenti apparizioni. Stando a quanto riferisce SkySport però chi potrebbe guidare nuovamente l'attacco della Juventus è l'attaccante serbo Dusan Vlahovic.