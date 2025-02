Verso Juventus-Empoli, due defezioni dell'ultim'ora per D'Aversa: cosa è successo

Getty Images

Le defezioni dell'ultim'ora in casa Empoli

Doppia defezione dell'ultim'ora per, che alle 21.00 scenderà in campo con il suoper la sfida contro lavalida per i quarti di finale diCome scrive TMW, infatti, il tecnico della squadra toscana dovrà fare a meno sia diche di. Il centrocampista polacco ha dovuto dare forfait a causa di una botta al ginocchio, mentre le ragioni dell'esclusione del portiere - che ha difeso la porta degli azzurri nelle ultime due partite di campionato - sono ancora ignote.

Le parole di D'Aversa

In conferenza stampa D'Aversa aveva parlato così delle sue possibili scelte per la partita, sulla carta proibitiva ma tutt'altro che scontata: "Ci sarà qualche giovane che può partire anche dall'inizio. L'ho sempre fatto in Coppa Italia e ci sono stati dei risultati. Devo ragionare su chi può essere più prestativo. Non andiamo a Torino per fare figure, dobbiamo andare in campo per cercare di fare la partita. In questo momento è difficile pensare in maniera positiva, ma a Torino abbiamo fatto bene qualche tempo fa".Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium la Juventus scenderà in campo con la massima determinazione per proseguire il proprio cammino in una competizione storicamente favorevole, in cui detiene il record di successi anche grazie alla vittoria dello scorso anno contro l'Atalanta. L'Empoli, che invece sta attraversando un momento di grande difficoltà in campionato e sta lottando per la salvezza, da parte sua non vorrà lasciare nulla d'intentato, giocandosi le proprie carte in un match secco che, in caso di parità al termine dei 90 minuti, sarà deciso ai tempi supplementari e poi agli eventuali rigori.