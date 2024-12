Juventus-Bologna: i dubbi di Thiago Motta

Con qualche rientro in più rispetto alle ultime partite,ha anche alcuni ballottaggi da scogliere in vista della sfida tra Juventus e Bologna. Rientrerannooltre ad Adzic.L'attaccante serbo tornerà titolare a meno di sorprese e quindi uno trarimarrà fuori sugli esterni. Potrebbe essere il turco a partire dalla panchina. E poi il dubbio in difesa, chi giocherà tra Savona e Danilo sulla destra? In vantaggio il giovane italiano.