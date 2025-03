Verso Juventus-Atalanta, Thiago Motta 'ringrazia' Vlahovic: i temi dalla conferenza VIDEO

2024 Getty Images



Thiago Motta ringrazia Vlahovic: i temi dalla conferenza pre Juve-Atalanta

Una conferenza stampa durata quasi mezz'ora, quella diTantissime domande perché molteplici sono i temi che in questo momento occupano i pensieri della Juve. Ovviamente prima di tutto la partita in sé, contro la terza forza del campionato. Ma anche il rapporto tra Motta e Gian Piero Gasperini , allenatore che ha avuto da giocatore e da cui ha preso ispirazione.In conferenza però è stato allargato lo sguardo perchée non accadeva da inizio campionato che ci fosse un distacco così piccolo. Se c'è anche solo l'1% di possibilità di un sogno, la Juve deve provare fino in fondo a perseguirlo, per dare una risposta alla stagione, finire bene può cambiare le carte in tavola.Da questo punto di vista, l'allenatore bianconero ha riportato il focus solo sulla gara con l'Atalanta, senza pensare oltre. E in particolare,che a volte ha permesso agli avversari di avere un vantaggio nei confronti della Juventus.Inevitabile anche un passaggio su Teun Koopmeiners, il grande ex della gara, che ancora una volta è stato elogiato da Thiago. Lo stesso tecnico ha poi esaltato il lavoro di Vlahovic (e non solo), apprezzando quello fatto in stagione sotto l'aspetto dell'atteggiamento e del lavoro portato in campo.