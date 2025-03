Verso Juventus-Atalanta, Gasperini recupera un titolarissimo? Le ultime dall'allenamento

Hien recupera per Juventus-Atalanta?

Dopo la vittoria contro il Verona per lè già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato che vedrà di fronte l'. Una partita molto importante per il proseguo del cammino in campionato e per ambire a qualcosa in più del quarto posto. Con un successo infatti la squadra di Thiago Motta raggiungerebbe l'Atalanta ma sarebbe avanti per gli scontri diretti.Dall'altra parte l'Atalanta è reduce dalla delusione contro il Venezia dove si è fermata al pari. Perperò qualche buona notizia visto che potrebbe recuperare IsakIl difensore si è infortunato prima del match contro il Brugge. Lesione di primo grado all’adduttore sinistro per Hien che ha saltato le ultime partite.

Le condizioni di Hien

Ci sono però speranze che possa recuperare. Hien infatti ha completato il percorso terapeutico e si è allenato individualmente. Non è ancora rientrato con il gruppo quindi rimane in dubbio per il big match all'Allianz Stadium. Nei prossimi giorni Gasperini avrà idee più chiare, il giocatore sarà valutato giornalmente per capire se potrà almeno essere tra i convocati. Una presenza molto importante per l'Atalanta.