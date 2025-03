Verso Juventus-Atalanta, chi gioca se Gatti non recupera: la scelta tra Kelly e Renato Veiga

AFP via Getty Images



Juventus-Atalanta, chi gioca in difesa senza Gatti: la scelta tra Kelly e Renato Veiga

Si avvicina sempre di più la sfida train programma domenica sera all'Allianz Stadium. Entrambe le squadre hanno giocatori indisponibili.ha emergenza in difesa, dove però conta di recuperare Isak Hien. Qualche problema dietro anche per i bianconeri viste le condizioni di Federico Gatti. Il centrale bianconero è alle prese con un fastidio muscolare che lo ha costretto a svolgere lavoro personalizzato negli ultimi giorni.Per Gatti ci sono quindi concrete possibilità che salti il match con l'Atalanta. Alla vigilia sarà presa la decisione definitiva. Ma chi giocherà in difesa se l'italiano confermasse la sua assenza? Torna titolare Pierre Kalulu dopo l'infortunio. Il dubbio però è legato a chi ci sarà al fianco del francese.infatti, Thiago Motta può scegliere tra il portoghese e Lloyd Kelly.

Nelle ultime partite Kelly ha dato risposte positive al centro della difesa con Gatti mentre in precedenza era stato Veiga a convincere. I nuovi acquisti bianconeri si stanno rivelando all'altezza della Juventus e adesso si contendono una maglia per una delle partite più importanti della stagione. Tra i due, è avanti nel ballottaggio Kelly. Se non altro perché Veiga è comunque reduce da settimane di stop e già Kalulu farà la prima partita da titolare dopo l'infortunio.