La Juventus martedì sera affronterà lo Zenit San Pietroburgo nella 4^ giornata di Champions League, un match fondamentale non solo per chiudere o quasi il passaggio del girone, ma anche per dare uno scossone a un periodo difficilissimo. Nel mentre, registriamo un dato statistico riguardante uno dei giocatori principali della squadra di Max Allegri: Paulo Dybala, che contro lo Zenit arriverà a totalizzarein Champions League. Tutte con la Juventus, naturalmente, con un record di 5 gol nella stagione 2018-2019, l'ultima del primo Allegri, conclusa con l'eliminazione ai quarti di finale con l'Ajax.