La Juventus Women continua a dominare il campionato italiano e sogna di riuscire a scalare l'Europa. Dopo la vittoria per 3-0 sul Servette e la sconfitta per 2-1 all'Allianz Stadium col Chelsea, le ragazze di Montemurro martedì sera affronteranno, ancora nello stadio della squadra maschile alla Continassa, il Wolfsburg. Un'altra sfida difficile, come giusto che sia.