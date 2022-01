Sassuolo femminile verso una "prima volta". La squadra di mister Piovani che oggi pomeriggio affronterà la Juventus Women in Supercoppa giocherà infatti la sua prima semifinale in tutte le competizioni, come sottolinea il sito ufficiale bianconero nel presentare alcune statistiche delle due squadre che oggi si incontreranno allo stadio di Frosinone. Finora le neroverdi avevano disputato al massimo i quarti di Coppa Italia, venendo eliminate in entrambe le occasioni per mano del Milan (2018/19 e 2020/21). Si esclude il match di andata con la Florentia nella Coppa Italia 2019/20, quando il torneo venne poi interrotto per Covid.