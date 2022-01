Match day per la Juventus Women, che oggi pomeriggio affronterà il Sassuolo nella semifinale di Supercoppa Italiana femminile.

In attesa del fischio d'inizio, il sito ufficiale bianconero propone alcune statistiche relative alle due squadre, che si sono affrontate in nove precedenti, tutti in Serie A: il bilancio è di otto successi per le bianconere e uno per le neroverdi. La Vecchia Signora inoltre ha tenuto la porta inviolata in sei occasioni, incluse le tre più recenti.

La Juventus è la formazione contro cui il Sassuolo ha rimediato più sconfitte in campionato (otto) e quella contro cui ha segnato meno gol (quattro) tra quelle affrontate più di cinque volte. Le bianconere, di contro, hanno segnato almeno due gol in otto dei nove confronti con il Sassuolo in Serie A: l'unica sfida in cui le bianconere hanno realizzato meno di due reti risale al marzo 2019, la sola occasione in cui le emiliane si sono aggiudicate tre punti (2-1).

Ed è proprio il Sassuolo, infatti, l'ultima squadra che ha saputo battere la Juventus in campionato: per trovare un ko nella lunga striscia di risultati utili consecutivi della Vecchia Signora bisogna tornare al marzo 2019, quando fu decisiva la rete di Tomaselli nel finale dopo quelle di McSorley e Girelli.