Dopo la storica gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Women’s Champions League contro il Lione, che si disputerà in terra francese giovedì 31 marzo alle 21.00, le Juventus Women torneranno a focalizzarsi sul campionato. Il campo "Ale e Ricky" di Vinovo è pronto ad accogliere nuovamente i sostenitori delle bianconere per il match contro la Sampdoria. Gara in programma per domenica 3 aprile alle 14.30. Anche in questo caso l'ingresso sarà gratuito, ma sarà obbligatorio prenotare il proprio biglietto (capienza al 100%). Di seguito le indicazioni da seguire per vivere da vicino un’altra importante partita delle Juventus Women.



COME PRENOTARE L'INGRESSO A VINOVO

Sarà necessario inviare una mail di richiesta entro le 18:00 di venerdì 1 aprile a accrediti.women@juventus.com indicando nel testo della mail i seguenti dati per ognuna delle persone che si desidera accreditare (massimo 2 nominativi per ogni richiesta):



COGNOME

NOME

LUOGO e DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CONTATTO TELEFONICO



Fatte salve eventuali modifiche della normativa, dall’1 al 30 aprile 2022, l’accesso al campo "Ale e Ricky" di Vinovo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto Green Pass base. Le suddette limitazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. All’accesso sarà necessario fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE, accompagnata da un valido documento di identità. E’ obbligatorio l’uso della mascherina FFP2. All'ingresso sarà inoltre necessario mostrare la risposta ricevuta via mail con la conferma di avvenuto accreditamento (anche direttamente dal cellulare, senza necessità di stamparla).