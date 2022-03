Sfida importante quella da cui è attesa quest'oggi a Vinovo la Juventus Women contro la Roma, dopo il primo ko stagionale accusato la scorsa settimana contro l'Empoli. I precedenti, neanche a dirlo, sorridono alle bianconere, che hanno vinto tutte le sei gare disputate contro le giallorosse, con un punteggio complessivo di 16-2. Le ragazze torinesi hanno incassato un gol in due delle ultime tre sfide nel massimo campionato contro la Roma, dopo aver tenuto la porta inviolata nelle prime tre. La formazione bianconera, peraltro, non perde in casa da più turni in Serie A tra quelle attualmente nel torneo (36 vittorie e 2 pareggi). L'ultimo ko interno risale infatti all'aprile 2018 (contro il Brescia).