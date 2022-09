Domani alle 14.30 laWomen affronterà laa Vinovo per la terza giornata di Serie A femminile. Alessandroha diramato l'elenco ufficiale delle convocate in vista della gara. Tra loro figura l'ex bianconera Benedetta. Un rientro importante per l'ex tecnico della Primavera bianconera che ritrova Elenadopo l'infortunio subito in Nazionale. Questo l'elenco completo:AndressaBartoliBergersenCeasarCinottiDi GuglielmoGiacintiGiuglianoGlionnaGreggiHaaviKollmatsLandstromLazaroLinariLindMinamiOhrstromRomanSerturiniWenningerZannini