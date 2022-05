Le parole di Elisa Bartoli, in vista della finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma:



"Viviamo questa rivalità con sportività e voglia di dare un grande spettacolo. Con molte di loro ci conosciamo praticamente da una vita e abbiamo raggiunto traguardi importanti in azzurro. C'è tanto rispetto e amicizia, com'è giusto che sia. Vincere la Coppa Italia è stata un’emozione grandissima il primo trofeo con la maglia della Roma è stato qualcosa di magico. Sicuramente ripetersi quest'anno sarebbe stupendo. Stiamo cercando di lavorare al meglio e stare serene. Ripercorrendo mentalmente questi quattro anni possiamo dire che ci siamo sempre avvicinate un po' di più a loro, anno dopo anno, attraverso l'umiltà, il sacrificio, la determinazione e il coraggio. E questi devono essere gli ingredienti per continuare a puntare in alto".