Diramata la lista delle convocate di Joe Montemurro per la semifinale ditra, in programma domani a mezzogiorno. Out Lina Hurtig, Cristiana Girelli e Pauline Peyraud-Magnin, positive al Covid-19, mentre sono tornate a disposizione Annahita Zamanian e Barbara Bonansea, entrambe guarite dal virus che le aveva colpite nei giorni scorsi. Le bianconere ripartiranno dal netto 6 a 1 inflitto all'andata alle avversarie guidate da Maurizio Ganz, con l'obiettivo di conquistare la finalissima del prossimo 22 maggio allo Stadio Mazza di Ferrara.Ecco l'elenco delle giocatrici a disposizione: