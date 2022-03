Si avvicina una grande notte di Champions League per la Juventus Women, che mercoledì alle 18.45 affronterà il Lione nei quarti di finale all'Allianz Stadium. Ricco il programma della vigilia: alle 11.30 le bianconere si alleneranno agli ordini di mister Joe Montemurro a Vinovo, con la seduta che sarà aperta al pubblico per 15 minuti. Il coach presenterà la partita alle 15.30 in conferenza stampa allo Stadium, insieme ad una giocatrice. L'allenatrice delle francesi parlerà invece alle 16.15, mentre l'allenamento a porte aperte (sempre per 15 minuti) è previsto alle 17.00.