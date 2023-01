Dal sito ufficiale della Juve.Domani alle ore 18 lascende in campo a, allo stadio Olivieri, per l'andata dei quarti di finale di. Di fronte ci sarà l', club nato da diverse fusioni. In quel campo le ragazze bianconere hanno giocato due volte in campionato uscendone vincitrici, sempre per 2-0.La prima volta si gioca il 5 maggio 2018. La Juventus affronta il Fimauto Valpolicella e la gara viene sbloccata da un calcio di rigore trasformato da Aurora Galli dopo la mezz'ora di gioco. Il fallo che origina il penalty è su Sofia Cantore.La rete del 2-0, che consente alla Juve di vivere un finale in serenità e di portare a Torino 3 punti, arriva a 10 minuti dalla fine. A intraprendere l'azione decisiva è Valentina Cernoia, che mette al centro dalla destra un pallone invitante per Arianna Caruso. Il suo colpo di testa è semplicemente imparabile.Nel 2019 si gioca il 6 gennaio. Avversaria è il Fimauto Valpolicella Chievo. Il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa la Juve aumenta il ritmo e allo scoccare dell'ora di gioco indirizza la partita con Eniola Aluko, brava ad arrivare per prima su una respinta e a mettere il pallone in rete.La prima vittoria dopo la pausa natalizia si concretizza definitivamente con il raddoppio ad opera di Benedetta Glionna. Un successo importante, che consente alla Juventus di mantenere la vetta della classifica.