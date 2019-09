Your browser does not support iframes.

Una gara quasi impossibile, ma la Juve ci crede. Le ragazze bianconere iniziano ufficialmente oggi la stagione, con una gara che è già al limite del proibitivo, ma che nel doppio impegno può regalare gioie e sorprese. Sarà senza dubbio una bella scoperta, anche per testare a che punto sia il calcio femminile italiano, a che livello sia arrivato dopo un Mondiale super e dopo due anni di investimenti, guidati sempre dalla Juventus. Guarino è stata chiara: "Loro sono attrezzate per vincere il torneo, noi siamo forti e con un anno in più". Un concetto ribadito anche dal capitano Sara Gama: "Il Barcellona fa effetto sempre, ma possiamo giocarcela con tutti". E allora via, appuntamento alle 20.30 questa sera, da Alessandria.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-3) Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Caruso, Galli; Cernoia, Girelli, Aluko. ALL. Guarino.



BARCELLONA (4-3-3) Paños; Mapi León, Torrejón, Pereira, Leila; Aitana, Alexia, Patri; Mariona, Hansen, Hermoso. ALL. Cortes



ARBITRO Monzul (Ucraina)



DOVE VEDERE LA PARTITA - La gara sarà in diretta su Sky Sport



