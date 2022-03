Sarà Manuel Locatelli a intervenire in conferenza stampa con Massimiliano Allegri alla vigilia di Juve-Villarreal, sfida decisiva per il prosieguo del cammino in Champions League dei bianconeri. L'appuntamento con i giornalisti - trasmesso anche in diretta su JTV - è in programma alle 14.45 di oggi, direttamente all'Allianz Stadium di Torino. Questa mattina, intanto, la squadra si è allenata alla Continassa sotto gli occhi attenti del tecnico, ma anche di Federico Cherubini e Pavel Nedved. Il conto alla rovescia per il match di domani è ufficialmente iniziato...