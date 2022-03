Mercoledì 16 marzo, 8 giorni da oggi. Questa, la data segnata in rosso in casa Juventus, data in cui si giocherà il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. L'obiettivo è superare quello che, nelle ultime stagioni, è diventato uno scoglio e accedere ai quarti della competizioni. Per farlo, Massimiliano Allegri spera di avere a disposizione Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero possibilità concrete di un suo rientro, il suo recupero viene monitorato da vicino, giorno dopo giorno.