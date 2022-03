La Juve non arriva al meglio, alla sfida di Champions League contro il Villarreal. Diverse le assenze, nonostante l'infermeria della Continassa cominci, lentamente, a svuotarsi. Dall'altra parte, però, Emery non sorride, anzi, fa la conta degli assenti e degli acciaccati. Come riporta Tuttosport, infatti, dovrà sicuramente fare a meno di Paco Alcacer e Alberto Moreno. In forte dubbio, invece: Raul Albiol, Foyth, Capoue e Gerard Moreno.