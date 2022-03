di Cristiano Corbo

Una notte speciale, una notte molto attesa. La Juventus si prepara per la Champions League e vive la vigilia della sfida contro il Villarreal con quella voglia di riscatto che arriva dopo le ultime brutte eliminazioni contro Lione e Porto. I bianconeri partono dall'1-1 dell'andata e sanno che non sarà una gara semplice da affrontare. Quella di marzo, nonostante l'emergenza delle ultime settimane e i tantissimi infortuni, sembra infatti essere una Juventus più solida, nella testa prima ancora che nei risultati. Cosa emerge dalla conferenza di Allegri? E cosa dalle parole di Locatelli? Le risposte le trovate qui...



