E' appena iniziata una delle settimane più importanti dell'intera stagione bianconera, con la Juve che si giocherà l'accesso ai quarti di finale della Champions League nella sfida di ritorno contro il Villarreal. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata, quando Vlahovic trovò la sua prima rete in Champions League dopo appena 32 secondi di gioco. Bisognerà però capire quali saranno gli 11 titolari che Allegri deciderà di schierare per affrontare i Sottomarini Gialli, soprattutto alla luce delle numerose assenze.



BONUCCI E ZAKARIA - Non arrivano buone notizie dall'infermeria sulla condizione fisica di Leonardo Bonucci. Il difensore viterbese ha ancora fastidio al polpaccio e non sarà dunque a disposizione di Allegri, continuano a confermare il suo trand negativo che lo ha visto contare solo 4 presenze dall'inizio del 2022. Stessa sorte per Denis Zakaria, ancora alle prese con l'infortunio rimediato ad Empoli e che lo costringerà a vedere il campo solamente dopo la sosta per le Nazionali.



CHIELLINI E DYBALA - Filtra entusiasmo per quel che riguarda le situazioni di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Entrambi sembrano aver recuperato e la possibilità che vengano inseriti nella lista dei convocati cresce con il passare dei minuti. Per il Capitano si prospetta addirittura una sua candidatura sin dal primo minuto, al contrario dell'argentino che potrebbe fare il suo ingresso ad opera in corso.