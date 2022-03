Alle spalle la vittoria contro la Sampdoria, la Juventus inizia a pensare alla partita di mercoledì, snodo fondamentale della stagione. All'Allianz Stadium, la Vecchia Signora ospiterà il Villarreal per il ritorno degli ottavi di Champions League. Sfida alla quale, potrebbe non partecipare un titolare della squadra di Emery. Ieri, infatti, Raul Albiol ha lasciato anzitempo il campo e nelle prossime ora verrà sottoposto agli esami di rito, per approfondire la situazione e scongiurare un infortunio muscolare che lo potrebbe escludere dal big match europeo.