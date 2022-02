Un super tridente dal primo minuto? Sì, è possibile. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la possibilità di schierare contro il Verona il grande trio composto da Vlahovic, Morata e Dybala è più che una tentazione per Allegri, alle prese con le scelte di formazione per la partita di domani sera all'Allianz Stadium. Del resto, l'esordio da titolare del centravanti serbo con la maglia della Juve non sembra in discussione: alla Continassa l'ex viola è piaciuto subito a tutti, tanto da vincere senza troppe difficoltà le classiche resistenze dell'allenatore di fronte ai nuovi acquisti. Pochi dubbi anche per lo spagnolo, che si propone "nel ruolo di Robin" per giocare vicino all'ultimo arrivato, rientrando a sinistra - un po' alla Mandzukic - e sfruttando la sua presenza in area con movimenti da seconda punta.

Più complesso, invece, il discorso per Dybala, che tende da sempre ad agire sul centro-destra: ancora secondo l'analisi della rosea, la Joya può occupare lo spazio di destra del tridente e spostarsi per giocare quasi da trequartista, come il suo istinto quasi sempre suggerisce. L'ipotesi si fa largo anche alla luce della situazione di Cuadrado, che ieri ha svolto lavoro personalizzato e non si è allenato con la squadra: il colombiano può partire dalla panchina e lasciare davvero posto al grande tridente. Forse pericoloso, ma affascinante.