Da oggi alla Continassa si rivedranno i 5 calciatori rientrati dallo stage a Coverciano: Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi, Pellegrini e Locatelli. Quest’ultimo aveva già lasciato il ritiro azzurro ieri mattina per motivi personali. Secondo Tuttosport, però, non è detto che gli azzurri siano tutti in gruppo già per l’allenamento di questa mattina: potrebbero anche effettuare lavori personalizzati e aggregarsi al resto dei compagni domani, per preparare la sfida di campionato col Verona.



Per quel che Bentancur, Alex Sandro, Dybala, Cuadrado e McKennie, i primi quattro dovrebbero saranno a disposizione di Allegri giovedì, mentre lo statunitense rientrerà venerdì.