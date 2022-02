Quella di domenica sera all'Allianz Stadium sarà una prima volta per Luca Massimi, l'arbitro scelto per dirigere la sfida di campionato tra Juve e Verona. Il fischietto della Sezione AIA di Termoli, infatti, non ha mai diretto i bianconeri in Serie A, mentre ha già incontrato i gialloblù in quattro occasioni, di cui una in cadetteria. E curiosamente, con lui tutte le partite della squadra veneta si sono concluse sul risultato di 2 a 1. Succederà la stessa cosa anche a Torino?