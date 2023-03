Ancora qualche giorno e poi finalmente latornerà in campo, archiviando una sosta arrivata proprio sul più bello dopo la conquista del pass per i quarti di Europa League e la vittoria del derby d'Italia. La stagione, intanto, sta entrando nella fase più calda, con gli appuntamenti sul fronte giudiziario sempre intrecciati a quelli puramente sportivi, che vedono la squadra di Massimilianoin corsa anche per la Coppa Italia che la metterà nuovamente di fronte all'Inter nella doppia semifinale in programma il 4 e il 26 aprile, prima all'Allianz Stadium e poi a San Siro.Il primo impegno da affrontare sarà quello di sabato sera in casa contro il, una partita da non sbagliare per rimanere aggrappati, nonostante la penalizzazione, alle posizioni di classifica che coincidono con la zona Europa. La buona notizia, per la prima sfida dopo la sosta, è che la Juve ritroverà una pedina importante come Arek, che finalmente si è lasciato alle spalle l'infortunio ed è pronto a rimettersi a disposizione della squadra dopo due mesi in infermeria; nessun problema da questo punto di vista, salvo complicazioni dell'ultimo minuto, nemmeno per Nicolòe Fabio, con il primo che ha smaltito la botta alla caviglia che lo ha limitato anche in Under 21 e il secondo che ha ripreso a lavorare con i compagni rimasti alla Continassa.Intanto filtra ottimismo anche per Filip, che ha lasciato anzitempo il ritiro della Serbia per un fastidio al tendine d'Achille che però, fortunatamente, non sembra preoccupare, mentre con il Verona non ci sarà molto probabilmente Leonardo, ancora alle prese con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a rinunciare alla trasferta con l'Italia a Malta. Da valutare, infine, le condizioni di Federico- che proprio oggi si è recato in Austria per un consulto dal professor Fink, il luminare che lo aveva operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - e di, al lavoro proprio per accorciare i tempi del suo rientro dopo lo stop forzato per i match precedenti la sosta. E Paul? Come ha sottolineato più volte lo stesso Allegri, difficile fare previsioni sul suo conto: l'ipotesi più probabile, al momento, è che possa tornare a disposizione per la sfida europea del 13 aprile contro lo Sporting Lisbona.