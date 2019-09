Dopo il pareggio tra alti e bassi all'esordio in stagione in Champions League, in casa dell'Atletico Madrid, la Juventus torna in campo all'Allianz Stadium contro il Verona alle ore 18 del sabato di anticipi per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri vogliono riprendere la propria corsa verso il nono scudetto consecutivo, dopo lo scialbo pareggio a reti bianche in casa della Fiorentina.



DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita verrà trasmessa in esclusiva su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A, numero 202 e 249 del satellite, e Sky Sport, in onda sul 251. Chi non si trovasse a casa, può seguire la sfida in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Per la diretta testuale, la moviola, le pagelle e tutte le analisi, invece, appuntamento come sempre su ilBiancoNero.com.



Ecco le probabili formazioni di Juventus-Verona:



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni, Di Carmine. All. Juric.