Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua corsa contro il tempo per capire se sarà a disposizione mercoledì prossimo nel big match di Champions contro il Barcellona. Domani intanto il portoghese verrà sottoposto a un nuovo tampone anche in vista della gara di domenica col Verona. Se non dovesse esserci CR7, Pirlo, che dovrà rinunciare anche a Chiesa squalificato, valuterà la situazione di Dybala: secondo quanto riportato da Sky Sport l'argentino è molto indietro di condizione.