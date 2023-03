Nel prossimo turno di campionato la Juve ospiterà un Verona in piena lotta salvezza e dunque alla ricerca disperata di punti. Ecco di seguito quella che potrebbe essere la squadra schierata da Zaffaroni per affrontare i bianconeri.VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Kallon; Gaich. All. Zaffaroni.