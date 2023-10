Domani sera la Juve scenderà in campo all'Allianz Stadium dove affronterà il Verona nel decimo turno di campionato, con i bianconeri che ripartiranno dalla bella vittoria ottenuta contro il Milan. In attesa di conoscere l'elenco dei convocati, ecco di seguito quello che potrebbe essere l'11 titolare scelto da mister Baroni.VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni.