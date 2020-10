Se Ivan Juric continua a predicare calma e ribadisce di doversi togliere dalla testa il Verona dell'anno scorso, capace di arrivare al nono posto e battere proprio la Juventus nello scontro diretto del Bentegodi, questo inizio di stagione sembra confermare un certo trend virtuoso. La difesa scaligera, infatti, pur orfana di Kumbulla e Rrahmani, ha incassato solo un gol nelle prime quattro giornate. Un record nei 5 top campionati d'Europa, condiviso col Milan. C'è però il rovescio della medaglia, ed è il motivo per cui il Verona non si trova in testa alla classifica insieme ai rossoneri: ha segnato solo 4 reti. La Juve stasera all'Allianz Stadium dovrà avere pazienza e mantenere lucidità.