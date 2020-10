Poche ore a Juventus-Verona, ultimi dubbi da sciogliere per Andrea Pirlo. Uno di questi è sulla trequarti, dove l'allenatore bianconero dovrà scegliere uno tra Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey. Lo svedese ha avuto un impatto pazzesco dopo i primi mesi in bianconero: sempre in campo, ha impressionato tutti in particolare per la sua capacità di adattarsi a più ruoli; dall'altra parte c'è un Ramsey in grande condizione, che spostato qualche metro più avanti sembra aver iniziato una nuova vita.