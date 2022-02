Siamo alla vigilia della prima uscita ufficiale della nuova Juve targata Vlahovic e Zakaria e sul cammino della Vecchia Signora ci sarà il Verona di Igor Tudor. Gli ultimi precedenti hanno sorriso agli scaligeri, soprattutto dopo la vittoria della gara di andata con la doppietta del Cholo Simeone. Ma c'è di più, perchè i gialloblù non perdono contro i bianconeri da ben 4 partite, totalizzando 2 vittorie e 2 pareggi. Nel caso in cui riesca ad uscire imbattuto anche dall'Allianz, diventerebbe la seconda squadra a non perdere per 5 volte consecutive, l'unica che ci riuscì fu la Sampdoria nel 2013.