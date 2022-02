Dal sito ufficiale della Juventus:



"Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della ripresa del campionato, domenica sera contro il Verona all''Allianz Stadium.



Oggi i bianconeri hanno svolto una doppia seduta al Training Center: la prima, al mattino, dedicata alla tecnica, con "torelli" e poi specifica attenzione sulle combinazioni finalizzate alle conclusioni in porta e sulla costruzione del gioco sotto pressione.



Al pomeriggio, lavoro in palestra.



Domani si torna in campo: il gruppo è atteso al Training center al mattino"