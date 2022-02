12









Giornata di vigilia alla Continassa: la Juventus aspetta il Verona e in giornata si è tenuta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri: c'era molta attesa per le sue dichiarazioni sui nuovi arrivati e su come la Juventus potrà interpretare il match tatticamente. Ecco l'analisi delle parole del mister, nel consueto video del nostro inviato Cristiano Corbo.