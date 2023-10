Marco Baroni è pronto a "rivoluzionare" la squadra per il match contro la Juventus. Probabile infatti che il Verona visto in campo nei secondi 45’ contro il Napoli (con due attaccanti centrali) possa essere quello che scenderà in campo a Torino. C’è l’incognita del trequartista a supporto del tandem offensivo composto da Bonazzoli e Djuric. Le ipotesi sono molte, da Ngonge, a Duda per finire a Lazovic che non a caso, subentrato nella ripresa contro i partenopei, ha realizzato la rete della bandiera e potrebbe essere il prescelto per un Verona chiaramente offensivo. Lo riferisce Tuttosport.